Кешбек на пальне. Скільки водіїв скористалися програмою та які авто найпопулярніші
З 20 березня програмою кешбеку на пальне вже скористалися 2 мільйони українців. Переважна більшість учасників - власники автомобілів масового сегмента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
За її словами, понад 91% учасників програми - це власники авто масового сегмента.
Серед найпопулярніших - Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.
Як уточнила очільниця уряду, більшість транспортних засобів мають вік 10-20 років, а понад 80% оснащені двигунами об’ємом до 2,5 літра.
У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% - за дизель, 10% - за бензин і 5% - за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.
Отримані кошти українці можуть витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва.
За словами прем’єра, у середньому 70% кешбеку спрямовується саме на оплату комунальних послуг.
Загалом програмою "Національний кешбек" наразі користуються понад 4,5 млн українців.
Нагадаємо, що 20 березня 2026 року в Україні діє державна програма "Національний кешбек" на пальне, яка повертає частину коштів за заправку авто.
Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.
Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.
У міністерстві економіки пояснили, що уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", оскільки він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.
