ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Кешбек на пальне. Скільки водіїв скористалися програмою та які авто найпопулярніші

13:42 23.04.2026 Чт
2 хв
Більшість - власники авто масового сегмента
aimg Ірина Глухова
Кешбек на пальне. Скільки водіїв скористалися програмою та які авто найпопулярніші Фото: кешбеком на пальне скористалися 2 млн українців (Getty Images)

З 20 березня програмою кешбеку на пальне вже скористалися 2 мільйони українців. Переважна більшість учасників - власники автомобілів масового сегмента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Читайте також: В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

За її словами, понад 91% учасників програми - це власники авто масового сегмента.

Серед найпопулярніших - Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.

Як уточнила очільниця уряду, більшість транспортних засобів мають вік 10-20 років, а понад 80% оснащені двигунами об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% - за дизель, 10% - за бензин і 5% - за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.

Отримані кошти українці можуть витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва.

За словами прем’єра, у середньому 70% кешбеку спрямовується саме на оплату комунальних послуг.

Загалом програмою "Національний кешбек" наразі користуються понад 4,5 млн українців.

Кешбек на пальне

Нагадаємо, що 20 березня 2026 року в Україні діє державна програма "Національний кешбек" на пальне, яка повертає частину коштів за заправку авто.

На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.

У міністерстві економіки пояснили, що уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", оскільки він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.

Детальніше про те, як долучитись до програми, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Юлія Свириденко пальне Національний кешбек Бензин Газ
