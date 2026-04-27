RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Сколько стоит бензин, дизель, газ и где выгоднее: обзор цен на АЗС 27 апреля

11:20 27.04.2026 Пн
2 мин
Государственная АЗС подняла цену на один из видов бензина и при этом остается более выгодной
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на топливо держатся, но разница между сетями есть (Getty Images)

Большинство автозаправочных станций в Украине оставили цены без изменений после выходных. В то же время в госсети зафиксировано точечное подорожание.

РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 27 апреля и где выгоднее заправить авто.

Главное:

  • Бензин: Цены на стандартный А-95 в крупных сетях застыли на отметке 75,90-75,99 грн. На "Укрнафте, несмотря на подорожание, заправляться все равно дешевле.
  • Дизель: За литр стандартного дизтоплива просят в среднем 89,90 грн, а за премиальные сорта придется отдать почти 93 гривны.
  • Автогаз: Цена на заправках колеблется в пределах 49 гривен. Самый дешевый вариант по-прежнему предлагает "Укрнафта" (на 1 гривну меньше конкурентов).

Что изменилось в ценах на топливо за выходные

Большинство крупных сетей сохранили ценники на уровне пятницы, 24 апреля. Рынок демонстрирует максимальную устойчивость. Сети OKKO, WOG и SOCAR не изменили ни одной позиции в своем прайсе.

В то же время на государственной АЗС "Укрнафта" стоимость премиального бензина 95 (Energy) выросла на 3 гривны - с 69,90 грн до 72,90 грн. Остальные позиции госсети остались без изменений.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 апреля (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС на 27 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн.
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
