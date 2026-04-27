Сколько стоит бензин, дизель, газ и где выгоднее: обзор цен на АЗС 27 апреля

Большинство автозаправочных станций в Украине оставили цены без изменений после выходных. В то же время в госсети зафиксировано точечное подорожание.
РБК-Украина рассказывает о ценах на АЗС 27 апреля и где выгоднее заправить авто.
Главное:
Большинство крупных сетей сохранили ценники на уровне пятницы, 24 апреля. Рынок демонстрирует максимальную устойчивость. Сети OKKO, WOG и SOCAR не изменили ни одной позиции в своем прайсе.
В то же время на государственной АЗС "Укрнафта" стоимость премиального бензина 95 (Energy) выросла на 3 гривны - с 69,90 грн до 72,90 грн. Остальные позиции госсети остались без изменений.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 апреля (инфографика РБК-Украина)
