Сколько стоит бензин, дизель, газ и где выгоднее: обзор цен на АЗС 27 апреля

Главное: Бензин : Цены на стандартный А-95 в крупных сетях застыли на отметке 75,90-75,99 грн. На "Укрнафте, несмотря на подорожание, заправляться все равно дешевле.

: Цены на стандартный А-95 в крупных сетях застыли на отметке 75,90-75,99 грн. На "Укрнафте, несмотря на подорожание, заправляться все равно дешевле. Дизель : За литр стандартного дизтоплива просят в среднем 89,90 грн, а за премиальные сорта придется отдать почти 93 гривны.

: За литр стандартного дизтоплива просят в среднем 89,90 грн, а за премиальные сорта придется отдать почти 93 гривны. Автогаз: Цена на заправках колеблется в пределах 49 гривен. Самый дешевый вариант по-прежнему предлагает "Укрнафта" (на 1 гривну меньше конкурентов).

Что изменилось в ценах на топливо за выходные

Большинство крупных сетей сохранили ценники на уровне пятницы, 24 апреля. Рынок демонстрирует максимальную устойчивость. Сети OKKO, WOG и SOCAR не изменили ни одной позиции в своем прайсе.

В то же время на государственной АЗС "Укрнафта" стоимость премиального бензина 95 (Energy) выросла на 3 гривны - с 69,90 грн до 72,90 грн. Остальные позиции госсети остались без изменений.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 апреля (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС на 27 апреля

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Евро: 75,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 85,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Евро: 75,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 79,99 грн.

Бензин А-95: 75,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"