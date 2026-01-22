Скільки коштів і газу не вистачає Україні, щоб пройти зиму: що кажуть в Мінекономіки
Перед початком опалювального сезону Україна змогла накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу. Однак ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м, щоб пережити зиму.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболєв розповів під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму.
"Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно в 100 млн доларів", - повідомив Соболєв.
Він нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей із газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.
"Восени Росія знищила ще 40%. Однак це вже відновлено за допомогою наших партнерів і багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", - зазначив міністр.
Соболєв додав, що в постачанні газу Україні крім Норвегії допомагають також міжнародні фінансові установи (МФУ).
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що 2025 року компанія закупила 6 млрд куб. м, сотні млн кубометрів було доставлено зі США.
За його словами, у компанії поки що немає прямих контрактів із LNG-продавцями, але вона перебуває в тісних переговорах із ними, а зараз працюємо з польським холдингом Orlen, який продає скраплений американський газ за невідкладними запитами.
Соболєв додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримання працездатності газової системи в умовах обстрілу: компресорів, турбін і устаткування для закачування газу в сховища і його доставки кінцевим споживачам.
Ситуація з газом в Україні
Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що станом на зараз в Україні контрольована ситуація з газом, запаси є. Обмеження по ньому не застосовуються.
Водночас прем'єр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що наразі найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах України. Найскладніше в Херсоні, де через російські обстріли суттєво зруйновані енергообʼєкти.
Раніше компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області.
Вона офіційно заявила, що жодних обмежень газопостачання - ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України - немає і не планується.
Зазначимо, Україна майже на 20% збільшила імпорт газу для забезпечення потреб в умовах холодів і зменшення генерації електроенергії.
Наразі обсяги імпорту зросли з приблизно 26 млн кубометрів на добу до понад 30 млн кубометрів. Збільшення постачань відбулося за напрямками зі Словаччини та Польщі.