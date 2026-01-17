Найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах, - Свириденко

Наразі найскладніша ситуація з газопостачанням у прифронтових регіонах України. Найскладніше в Херсоні, де через російські обстріли суттєво зруйновані енергообʼєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко обговорила з керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах.

"Продовжуємо координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли й сильні морози", - зазначила прем'єр.

За її словами, по всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового приймання викликів від людей.

Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками.

"Особлива увага зараз - прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Особлива складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйновані енергообʼєкти", - повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що "Нафтогаз" забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозить додаткове обладнання.

"Також обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону", - розповіла прем'єр.

За її словами, це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари.

"Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими", - додала Свириденко.