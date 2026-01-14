У мережі повідомили про нібито графіки газу на Хмельниччині: що заявили в "Нафтогазі"

Компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газопостачальну компанію "Нафтогаз".

Як зазначається, у Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині.

У компанії офіційно заявили, що жодних обмежень газопостачання - ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України - немає і не планується.

"Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

В "Нафтогазі" наголосили, що подібні повідомлення є фейками та цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

Компанія закликала довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію.