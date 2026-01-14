ua en ru
У мережі повідомили про нібито графіки газу на Хмельниччині: що заявили в "Нафтогазі"

Середа 14 січня 2026 16:12
У мережі повідомили про нібито графіки газу на Хмельниччині: що заявили в "Нафтогазі" Фото: Нафтогаз спростував фейк про обмеження газу на Хмельниччині (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газопостачальну компанію "Нафтогаз".

Як зазначається, у Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині.

У компанії офіційно заявили, що жодних обмежень газопостачання - ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України - немає і не планується.

"Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

В "Нафтогазі" наголосили, що подібні повідомлення є фейками та цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

Компанія закликала довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію.

Удари по газовій інфраструктурі України

Як відомо, ще восени росіяни почали системні атаки на газову інфраструктуру України.

У ніч на 3 жовтня вони здійснили найбільший удар по газовидобувних об’єктах з початку повномасштабної війни, пошкодивши об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Вже 5 жовтня окупанти продовжили бити по газовій інфраструктурі, завдавши руйнувань цивільним об’єктам, які забезпечують газопостачання в опалювальний сезон.

У ніч проти 8 листопада відбувся дев’ятий масований обстріл енергооб’єктів із початку жовтня.

1-2 грудня російські дрони атакували об’єкти газової інфраструктури, відповідальні за видобуток та зберігання газу.

9 грудня ворог завдав удару ударними безпілотниками по критично важливому обладнанню, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення.

За словами очільника Групи "Нафтогаз" Сергія Корецького, ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують країну газом і теплом.

