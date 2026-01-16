ua en ru
Чи будуть обмеження по газу в Україні: відповідь Шмигаля

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 11:26
UA EN RU
Чи будуть обмеження по газу в Україні: відповідь Шмигаля Фото: Денис Шмигаль, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на зараз в Україні контрольована ситуація з газом, обмеження по ньому не застосовуються.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Ситуація із запасами газу контрольована. Запаси є. Обмеження по газу не застосовуються", - наголосив він.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, в середу, 14 січня, компанія "Нафтогаз" спростувала фейк про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області.

Вона офіційно заявила, що жодних обмежень газопостачання - ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України - немає і не планується.

Зазначимо, Україна майже на 20% збільшила імпорт газу для забезпечення потреб в умовах холодів і зменшення генерації електроенергії.

Наразі обсяги імпорту зросли з приблизно 26 млн кубометрів на добу до понад 30 млн кубометрів. Збільшення постачань відбулося за напрямками зі Словаччини та Польщі.

У п'ятницю, 16 січня, Шмигаль повідомив, що Україна забезпечена пальним, а ціни залишаються ринковими. За його словами, запасів є на понад 20 днів, ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі, імпорт продовжується.

РБК-Україна раніше писало, що 14 січня українська влада ухвалила рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Це сталося після низки масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Унаслідок ворожих атак найбільше постраждав Київ. Наразі у столиці діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.

Сьогодні у Києві та кількох регіонах України діють аварійні відключення, на решті території працюватимуть жорсткі графіки відключення світла. Більше подробиць про відключення світла – у матеріалі РБК-Україна.

