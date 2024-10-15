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Скільки кадрового офіцерського складу КНДР розуміє російську мову: відповідь ЦПД

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) менше одного відсотка кадрового офіцерського складу армії володіє російською мовою. Інформація про підготовку відправки 100 тисяч військових Північної Кореї до України, є вигадкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - написав Коваленко. 

За словами голови ЦПД, менше 1% кадрового офіцерського складу армії Північної Кореї володіє російською мовою. 

Військових Північної Кореї можуть відправити в Україну

Недавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР проходять навчання в Росії. Ймовірно, до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.

Як відзначав голова Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, ризик відправи військових Північної Кореї є дуже ймовірним

За інформацією РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено більше 20 окупантів, серед яких виявилися офіцери з Північної Кореї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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