Скільки кадрового офіцерського складу КНДР розуміє російську мову: відповідь ЦПД

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - написав Коваленко.

За словами голови ЦПД, менше 1% кадрового офіцерського складу армії Північної Кореї володіє російською мовою.

Військових Північної Кореї можуть відправити в Україну

Недавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР проходять навчання в Росії. Ймовірно, до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.

Як відзначав голова Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, ризик відправи військових Північної Кореї є дуже ймовірним.

За інформацією РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено більше 20 окупантів, серед яких виявилися офіцери з Північної Кореї.