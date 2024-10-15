Сколько кадрового офицерского состава КНДР понимает российский язык: ответ ЦПД

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока - выдумки", - написал Коваленко.

По словам главы ЦПД, менее 1% кадрового офицерского состава армии Северной Кореи владеет русским языком.

Военных Северной Кореи могут отправить в Украину

Недавно СМИ сообщили, что несколько тысяч военнослужащих из КНДР проходят обучение в России. По всей вероятности, до конца года их могут отправить на фронт в Украине.

Как отмечал глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, риск службы военных Северной Кореи очень вероятен.

По информации РБК-Украина, 3 октября под Донецком было уничтожено более 20 оккупантов, среди которых оказались офицеры из Северной Кореи.