ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько кадрового офицерского состава КНДР понимает российский язык: ответ ЦПД

Вторник 15 октября 2024 10:22
UA EN RU
Сколько кадрового офицерского состава КНДР понимает российский язык: ответ ЦПД Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) менее одного процента кадрового офицерского состава армии владеет российским языком. Информация о подготовке отправки 100 тысяч военных Северной Кореи в Украину является выдумкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока - выдумки", - написал Коваленко.

По словам главы ЦПД, менее 1% кадрового офицерского состава армии Северной Кореи владеет русским языком.

Военных Северной Кореи могут отправить в Украину

Недавно СМИ сообщили, что несколько тысяч военнослужащих из КНДР проходят обучение в России. По всей вероятности, до конца года их могут отправить на фронт в Украине.

Как отмечал глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, риск службы военных Северной Кореи очень вероятен.

По информации РБК-Украина, 3 октября под Донецком было уничтожено более 20 оккупантов, среди которых оказались офицеры из Северной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине КНДР
NEWS
ВСУ вернули позиции в Торецке, войска РФ продвинулись в районе Водяного: карты ISW
ВСУ вернули позиции в Торецке, войска РФ продвинулись в районе Водяного: карты ISW
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам