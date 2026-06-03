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Скільки хрещених може бути у дитини, як їх обрати і що заборонено: роз'яснення ПЦУ

07:30 03.06.2026 Ср
5 хв
Хрещеними батьками дитини можуть стати насправді не всі
aimg Ірина Костенко
Таїнство хрещення - важливе для кожного (фото ілюстративне: Getty Images)

Обирати хрещених батьків для дитини важливо "з розумом". У ПЦУ пояснили, як зробити це правильно та які заборони існують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

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Головне:

  • Хрещені для дорослих: якщо Таїнство хрещення звершується над людиною в дорослому віці, наявність хрещених батьків - не обов'язкова (хоча й не заборонена).
  • Основний обов'язок: хрещені батьки дитини мають опікуватися духовним життям своїх похресників.
  • Скільки може бути: традиційною нормою є пара хрещених (чоловік і жінка), але дозволяється й один хрещений - тієї ж статі, що й дитина.
  • Кого обрати: під час розгляду кандидатур хрещених важливо зважати на "духовні засади" і готовність людини допомагати похреснику впродовж всього життя.
  • Головні заборони: хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, чоловік і дружина (для одного малюка), неповнолітні, нехрещені, іновірці та атеїсти.
  • "Перехресне" кумівство: ПЦУ не забороняє ставати хрещеними батьками для дітей тих людей, які раніше охрестили вашу власну дитину.
  • Табу на шлюб: хрещені батьки не можуть одружуватися між собою, з рідними батьками дитини, а також зі своїми похресниками.

Чи потрібні хрещені батьки дорослим людям

Українцям розповіли, що коли охрещується доросла людина, то вона "свідомо сповідує свою віру".

З огляду на це "наявність хрещених батьків під час Таїнства хрещення не є обов'язковим".

"Водночас заборони на це немає", - уточнили у ПЦУ.

Отже, якщо охрещуваний дорослий "має доброго наставника у вірі", то може "взяти таку людину за хрещеного батька / хрещену матір".

Чому дітям хрещені батьки потрібні завжди

У ПЦУ нагадали, що коли Таїнство хрещення звершується над дітьми чи немовлятами, вони "ще не є свідомими у вірі".

Саме тому малюки потребують хрещених батьків.

"Тобто тих, хто відповідатиме за них перед Богом подібно до батьків звичайних", - пояснили громадянам.

Які основні обов'язки хрещених батьків

В цілому хрещені батьки дитини "мають опікуватися духовним життям своїх похресників".

"Так само добре, як рідні батько і мати піклуються про виховання, фізичне здоров'я та матеріальне благополуччя своєї дитини", - зауважили у ПЦУ.

Наголошується, що хрещені батьки - велика відповідальність:

  • і перед людьми;
  • і перед Богом.

"Бути ними означає не просто формально взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви і далі вважатися хрещеними батьками певної дитини", - констатували у ПЦУ.

Адже бути хрещеними - це "взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя".

Як обрати хрещених батьків - на що зважати

За інформацією ПЦУ, хрещені батьки - це віруючі дорослі люди, християни, які з любов'ю та власним прикладом допомагають похреснику або похресниці на шляху духовного зростання.

Отже, хрещені батьки мають бути:

  • прикладом для наслідування;
  • підтримкою й опорою для свого похресника;
  • вчителями, провідниками у духовному житті.

"І не лише в дитинстві: хрещені зобов'язані навчити засадам Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя", - повідомили у ПЦУ.

Це і є "священний обов'язок хрещених батьків".

"Тож саме з цих позицій потрібно виходити, коли обираєте хрещених батьків для своєї дитини", - додали у ПЦУ.

Крім того, українцям порадили згадати при цьому про такі питання:

  • Хто з ваших знайомих допоможе дитині вивчити її перші молитви?
  • Хто разом з вами буде ходити до храму, брати участь у богослужіннях і Таїнствах?
  • Хто зможе допомагати вам у духовному вихованні вашої дитини?

"Відповіді на ці питання підкажуть найкращих кандидатів", - наголосили у ПЦУ.

Обирати хрещених батька та матір потрібно "з розумом" (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Хто не може бути хрещеним батьком чи матір'ю

У ПЦУ повідомили, що в цілому хрещеними батьками для дитини не можуть бути:

  • її рідні батьки;
  • подружжя - для однієї дитини;
  • неповнолітні особи;
  • ті, хто не вірує в істини Православної Церкви;
  • іновірці;
  • нехрещені люди.

Скільки хрещених батьків може бути у дитини

Щодо того, скільки в дитини повинно бути хрещених батьків, то традиційно в Україні "нормою є мати пару хрещених":

  • батька;
  • матір.

Однак дозволено мати й одного хрещеного - тієї статі, якої й дитина.

У давній Церкві, за даними ПЦУ, для одного похресника був лише один хрещений (для хлопчика - тато, а для дівчинки - мати).

"Це зумовлено лише практичними міркуваннями, адже до V століття хрестилися переважно в дорослому віці, занурюючись у воду майже без одягу, тому за хрещених брали християн своєї статі", - пояснили українцям.

Проте пізніше - після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей із самого малечку - хрещених батьків стало двоє.

через кілька століть почали брати іноді по дві пари і більше", - додали у ПЦУ.

Чи забороняє Церква "перехресне" кумівство

Насамкінець у ПЦУ зауважлили, що церковних заборон для "перехресного" кумівства - немає.

Йдеться про те, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину.

При цьому за усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб:

  • між собою;
  • з рідними батьками охрещеної дитини;
  • зі своєю духовною дитиною.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах та просити благословення у священника.

Крім того, українцям пояснили, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.

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