Скільки хрещених може бути у дитини, як їх обрати і що заборонено: роз'яснення ПЦУ

Головне: Хрещені для дорослих : якщо Таїнство хрещення звершується над людиною в дорослому віці, наявність хрещених батьків - не обов'язкова (хоча й не заборонена).

: якщо Таїнство хрещення звершується над людиною в дорослому віці, наявність хрещених батьків - не обов'язкова (хоча й не заборонена). Основний обов'язок : хрещені батьки дитини мають опікуватися духовним життям своїх похресників.

: хрещені батьки дитини мають опікуватися духовним життям своїх похресників. Скільки може бути : традиційною нормою є пара хрещених (чоловік і жінка), але дозволяється й один хрещений - тієї ж статі, що й дитина.

: традиційною нормою є пара хрещених (чоловік і жінка), але дозволяється й один хрещений - тієї ж статі, що й дитина. Кого обрати : під час розгляду кандидатур хрещених важливо зважати на "духовні засади" і готовність людини допомагати похреснику впродовж всього життя.

: під час розгляду кандидатур хрещених важливо зважати на "духовні засади" і готовність людини допомагати похреснику впродовж всього життя. Головні заборони : хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, чоловік і дружина (для одного малюка), неповнолітні, нехрещені, іновірці та атеїсти.

: хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, чоловік і дружина (для одного малюка), неповнолітні, нехрещені, іновірці та атеїсти. "Перехресне" кумівство : ПЦУ не забороняє ставати хрещеними батьками для дітей тих людей, які раніше охрестили вашу власну дитину.

: ПЦУ не забороняє ставати хрещеними батьками для дітей тих людей, які раніше охрестили вашу власну дитину. Табу на шлюб: хрещені батьки не можуть одружуватися між собою, з рідними батьками дитини, а також зі своїми похресниками.

Чи потрібні хрещені батьки дорослим людям

Українцям розповіли, що коли охрещується доросла людина, то вона "свідомо сповідує свою віру".

З огляду на це "наявність хрещених батьків під час Таїнства хрещення не є обов'язковим".

"Водночас заборони на це немає", - уточнили у ПЦУ.

Отже, якщо охрещуваний дорослий "має доброго наставника у вірі", то може "взяти таку людину за хрещеного батька / хрещену матір".

Чому дітям хрещені батьки потрібні завжди

У ПЦУ нагадали, що коли Таїнство хрещення звершується над дітьми чи немовлятами, вони "ще не є свідомими у вірі".

Саме тому малюки потребують хрещених батьків.

"Тобто тих, хто відповідатиме за них перед Богом подібно до батьків звичайних", - пояснили громадянам.

Які основні обов'язки хрещених батьків

В цілому хрещені батьки дитини "мають опікуватися духовним життям своїх похресників".

"Так само добре, як рідні батько і мати піклуються про виховання, фізичне здоров'я та матеріальне благополуччя своєї дитини", - зауважили у ПЦУ.

Наголошується, що хрещені батьки - велика відповідальність:

і перед людьми;

і перед Богом.

"Бути ними означає не просто формально взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви і далі вважатися хрещеними батьками певної дитини", - констатували у ПЦУ.

Адже бути хрещеними - це "взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя".

Як обрати хрещених батьків - на що зважати

За інформацією ПЦУ, хрещені батьки - це віруючі дорослі люди, християни, які з любов'ю та власним прикладом допомагають похреснику або похресниці на шляху духовного зростання.

Отже, хрещені батьки мають бути:

прикладом для наслідування;

підтримкою й опорою для свого похресника;

вчителями, провідниками у духовному житті.

"І не лише в дитинстві: хрещені зобов'язані навчити засадам Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя", - повідомили у ПЦУ.

Це і є "священний обов'язок хрещених батьків".

"Тож саме з цих позицій потрібно виходити, коли обираєте хрещених батьків для своєї дитини", - додали у ПЦУ.

Крім того, українцям порадили згадати при цьому про такі питання:

Хто з ваших знайомих допоможе дитині вивчити її перші молитви?

Хто разом з вами буде ходити до храму, брати участь у богослужіннях і Таїнствах?

Хто зможе допомагати вам у духовному вихованні вашої дитини?

"Відповіді на ці питання підкажуть найкращих кандидатів", - наголосили у ПЦУ.

Обирати хрещених батька та матір потрібно "з розумом" (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Хто не може бути хрещеним батьком чи матір'ю

У ПЦУ повідомили, що в цілому хрещеними батьками для дитини не можуть бути:

її рідні батьки;

подружжя - для однієї дитини;

неповнолітні особи;

ті, хто не вірує в істини Православної Церкви;

іновірці;

нехрещені люди.

Скільки хрещених батьків може бути у дитини

Щодо того, скільки в дитини повинно бути хрещених батьків, то традиційно в Україні "нормою є мати пару хрещених":

батька;

матір.

Однак дозволено мати й одного хрещеного - тієї статі, якої й дитина.

У давній Церкві, за даними ПЦУ, для одного похресника був лише один хрещений (для хлопчика - тато, а для дівчинки - мати).

"Це зумовлено лише практичними міркуваннями, адже до V століття хрестилися переважно в дорослому віці, занурюючись у воду майже без одягу, тому за хрещених брали християн своєї статі", - пояснили українцям.

Проте пізніше - після впровадження загальноприйнятої практики хрестити дітей із самого малечку - хрещених батьків стало двоє.

"А через кілька століть почали брати іноді по дві пари і більше", - додали у ПЦУ.

Чи забороняє Церква "перехресне" кумівство

Насамкінець у ПЦУ зауважлили, що церковних заборон для "перехресного" кумівства - немає.

Йдеться про те, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину.

При цьому за усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб: