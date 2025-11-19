ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Немовлям чи у свідомому віці? ПЦУ пояснила батькам, коли слід хрестити дитину

Середа 19 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Немовлям чи у свідомому віці? ПЦУ пояснила батькам, коли слід хрестити дитину У ПЦУ пояснили, коли насправді потрібно хрестити дитину (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Хрещення - це духовне народження людини. Проте у декого може виникати питання - коли саме краще охрестити дитину (немовлям, або ж у свідомому віці).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Коли потрібно охрестити дитину: відповідь ПЦУ

На запитання, коли потрібно охрестити дитину - немовлям, або ж дочекатись її усвідомленого бажання - Православна Церква відповідає однозначно: "Краще і для дитини, і для її батьків охрестити дитину як раніше".

"Хрещення - це духовне народження людини, це відкриття їй шляху до спасіння. Таїнство Хрещення не є юридичним примиренням з Богом, що потребує повноліття", - пояснили українцям.

Уточнюється, що це - друге, духовне народження:

  • повернення духовної спорідненості з нашим Творцем;
  • дар Божої благодаті;
  • можливість правильного духовного розвитку;
  • дороговказ людських, християнських орієнтирів.

Чому немовлятам потрібне очищення від гріха

"Всяка людина народжується вже у стані підвладності діям гріха. Немовлята, як і дорослі, причетні до первородного гріха, який змивається Таїнством святого Хрещення, і вони мають потребу в очищенні від нього", - розповіли у ПЦУ.

Повідомляється також, що дитина, хоча ще і не повноцінно розвинутим розумом, але своєю душею (створеною за образом Божим) може:

  • сприймати Бога;
  • зростати в Ньому.

"Сам Господь сказав: "Пустіть дітей приходити до Мене і не забороняйте їм; бо таких є Царство Боже", - нагадали у ПЦУ.

Немовлям чи у свідомому віці? ПЦУ пояснила батькам, коли слід хрестити дитинуКоли краще хрестити дитину - дехто може вагатись (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи обов'язково дитині обирати віру свідомо

Українцям нагадали, що для деяких конфесій характерною є думка, що не можна хрестити немовлят, оскільки "людина має обрати віру свідомо".

"Але ж не можна звести духовне й душевне життя людини виключно до розуму й усвідомлення. Гармонійний розвиток дитини, який включатиме не лише тілесний, розумовий, але й духовний рівень (воля, почуття, мораль) дозволить потім людині зробити правильний вибір між життям вічним і боговідступництвом", - зауважили у ПЦУ.

Як приклад наводиться вивчення у школі великої кількості різних предметів, не всі з яких "в майбутньому знадобляться дитині".

Це потрібно для того, щоб дати їй базові знання, які потім знадобляться для подальшого вибору. Адже складно обрати те, що тобі невідоме.

У ПЦУ розповіли, що запитання: "Чи не краще, щоб дитина виросла, а тоді сама вибрала собі віру?" звучить подібно до твердження:

  • "поки дитя не виросте й не скаже, що воно бажає їсти, не годуватиму його";
  • "не вчитиму його різним наукам, поки дитя саме не визначиться, що хоче вчити".

"До речі, діти свідомо також не обирають рідну мову, національну приналежність, культуру, країну, в яких зростають", - додали у ПЦУ.

На що спирається традиція хрестити дітей

Традиція хрестити дітей у православній вірі спирається на свідчення Священного Писання.

"За часів Старого Завіту до храму приносили хлопчиків-немовлят на восьмий день після народження, щоби присвятити їх Богові чином обрізання, яке було прообразом Хрещення", - нагадали у ПЦУ.

У Новому Завіті старозавітне обрізання заступило святе Хрещення.

"Тому апостол Павло і називає його "нерукотворним обрізанням", до якого мають доступ не лише хлопчики, а й дівчатка, бо: "Hема вже ні юдея, нi язичника; нема ні раба, нi вiльного; нема ні чоловiчої статi, нi жiночої; бо всi ви - одно в Христi Iсусi", - пояснили вірянам.

Зазначається, що святі апостоли - учні Христові - неодноразово хрестили цілі родини, цілі доми, де були й діти (а за звичаєм того часу, напевно, й багато дітей).

Допускали можливість хрещення дітей також і багато отців і вчителів Церкви II-III століття (серед яких Іриней Ліонський, Іполит Римський, Тертуліан, Ориген).

"В першу чергу хрестіть дітей", - постановляє Апостольське передання (пам’ятка ранньохристиянської писемності III століття).

Тим часом давній помісний Карфагенський собор у 419 році у 110-му правилі чітко фіксує: "Хто відкидає необхідність хрещення малих і новонароджених від материнської утроби дітей, чи говорить, що хоча вони й хрестяться на відпущення гріхів, але від прабатьківського Адамового гріха не успадковують нічого, що належало б обмити банею нового життя... той нехай буде підданий анафемі".

До чого ПЦУ закликає всіх українців

Насамкінець у ПЦУ зауважили, що Церква, без сумніву, "закликає хрестити дітей".

При цьому охрещують малюків "за вірою їхніх батьків".

"Народження дитини - довгоочікувана та щаслива подія, це справді дар Божий", - наголосили у ПЦУ.

Отже, "природна реакція християнського серця - дякувати Богові за цей дар і попросити":

  • щоби Господь і надалі підтримував матір, батька і дитину;
  • захищав їх від бід цього світу;
  • благословив дитинку та її життєвий шлях.

"Приносили до Нього дітей, щоб Він доторкнувся до них; ученики ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: дозволяйте дітям приходити до Мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме Царства Божого, як дитина, той не ввійде в нього. І, обнявши їх, покладав руки на них і благословляв їх", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, на який день припадає головне свято всіх ангелів і хто очолює воїнство вірних духів.

Крім того, українцям пояснили, чому карма й реінкарнація - не для християн.

Читайте також, чим особливий Різдвяний піст і як потрібно поводитись у цей період кожному українцю (в тому числі дітям, вагітним, військовослужбовцям або хворим людям).

