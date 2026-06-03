Сколько крестных может быть у ребенка, как их выбрать и что запрещено: разъяснение ПЦУ

Выбирать крестных родителей для ребенка важно "с умом". В ПЦУ объяснили, как сделать это правильно и какие запреты существуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что когда крестится взрослый человек, то он "сознательно исповедует свою веру".
Учитывая это "наличие крестных родителей во время Таинства крещения не является обязательным".
"В то же время запрета на это нет", - уточнили в ПЦУ.
Следовательно, если крещаемый взрослый "имеет хорошего наставника в вере", то может "взять такого человека за крестного отца / крестную мать".
В ПЦУ напомнили, что когда Таинство крещения совершается над детьми или младенцами, они "еще не являются сознательными в вере".
Именно поэтому малыши нуждаются в крестных родителях.
"То есть тех, кто будет отвечать за них перед Богом подобно родителям обычным", - объяснили гражданам.
В целом крестные родители ребенка "должны заниматься духовной жизнью своих крестников".
"Так же хорошо, как родные отец и мать заботятся о воспитании, физическом здоровье и материальном благополучии своего ребенка", - отметили в ПЦУ.
Подчеркивается, что крестные родители - большая ответственность:
"Быть ими означает не просто формально принять участие в соответствующем Таинстве Церкви и дальше считаться крестными родителями определенного ребенка", - констатировали в ПЦУ.
Ведь быть крестными - это "взять на себя ответственность духовного наставника за определенного человека на всю жизнь".
По информации ПЦУ, крестные родители - это верующие взрослые люди, христиане, которые с любовью и собственным примером помогают крестнику или крестнице на пути духовного роста.
Следовательно, крестные родители должны быть:
"И не только в детстве: крестные обязаны научить основам Христовой веры своего крестника/крестницу, когда он/она подрастет, помогать ему/ей, молиться за него/нее всю жизнь", - сообщили в ПЦУ.
Это и есть "священная обязанность крестных родителей".
"Поэтому именно из этих позиций нужно исходить, когда выбираете крестных родителей для своего ребенка", - добавили в ПЦУ.
Кроме того, украинцам посоветовали вспомнить при этом о таких вопросах:
"Ответы на эти вопросы подскажут лучших кандидатов", - подчеркнули в ПЦУ.
В ПЦУ сообщили, что в целом крестными родителями для ребенка не могут быть:
Насчет того, сколько у ребенка должно быть крестных родителей, то традиционно в Украине "нормой является иметь пару крестных":
Однако разрешено иметь и одного крестного - того пола, какого и ребенок.
В древней Церкви, по данным ПЦУ, для одного крестника был только один крестный (для мальчика - папа, а для девочки - мать).
"Это обусловлено лишь практическими соображениями, ведь до V века крестились преимущественно во взрослом возрасте, погружаясь в воду почти без одежды, поэтому за крестных брали христиан своего пола", - объяснили украинцам.
Однако позже - после внедрения общепринятой практики крестить детей с самого детства - крестных родителей стало двое.
"А через несколько веков начали брать иногда по две пары и больше", - добавили в ПЦУ.
В завершение в ПЦУ отметили, что церковных запретов для "перекрестного" кумовства - нет.
Речь о том, чтобы стать крестными родителями детей тех, кто крестил вашего ребенка.
При этом по устоявшейся традиции, крестные родители не могут вступать в брак:
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, как правильно почитать иконы в храмах и просить благословения у священника.
Кроме того, украинцам объяснили, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.
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