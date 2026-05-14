Сколько денег надо откладывать с каждой зарплаты: эксперт назвала золотое правило сбережений

Первым шагом для человека, не имеющего финансовой подушки, должно стать создание резервного фонда . Как только появляется мысль о сбережениях, именно этот фонд должен быть в приоритете.

Такой совет дала финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина .

Точка А: Исследование собственного бюджета

Эксперт отметила - для того, чтобы начать откладывать деньги, необходимо проанализировать свои финансовые потоки:

Ведение бюджета: четкое понимание уровня доходов и расходов.

четкое понимание уровня доходов и расходов. Оптимизация: если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов.

если расходы превышают доходы, необходимо пересмотреть статью расходов. Маленькие шаги: начинать можно даже с 1-5% от дохода, постепенно увеличивая эту долю.

Сколько откладывать, чтобы не чувствовать дискомфорта?

По словам Мошковской, психологически комфортной нормой считается 10% от любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, независимо от размера заработка.

"Золотое правило - откладывать не менее 10% с любого своего дохода. Психологически люди почти не чувствуют этой суммы", - пояснила она.

Эффективность против комфорта

Хотя 10% - это безопасный старт, для быстрого достижения значимых финансовых целей этого может быть мало. Специалист советует ориентироваться на такие показатели:

Для комфорта: 10%.

10%. Для эффективного капитала: 20-30%, а в отдельных случаях - до 40%.

Скорость достижения финансовой свободы напрямую зависит от выбранного процента. Выбор стоит между текущим уровнем потребления и долгосрочными целями.