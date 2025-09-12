ua en ru
Український талант Попов продовжив контракт з "Емполі" після трьох голів на старті

П'ятниця 12 вересня 2025 13:58
Український талант Попов продовжив контракт з "Емполі" після трьох голів на старті Богдан Попов (фото: x.com/EmpoliFC)
Автор: Катерина Урсатій

Український нападник U19 Богдан Попов підписав новий трирічний контракт з італійським "Емполі". 18-річний форвард уже встиг заявити про себе у Серії Б та дебютував у юніорській збірній України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Попов залишиться в "Емполі" до літа 2028 року

За інформацією пресслужби клубу, Попов приєднався до "Емполі" влітку 2023 року з польського "Гурніка" і підписав нову угоду ще на три роки.

"Я радий, що продовжив контракт. В Емполі мені комфортно, і я щасливий грати тут. Хочу подякувати клубу за довіру, тренеру та партнерам по команді, які завжди мене підтримують. Сезон розпочався вдало, але ми не повинні зупинятися", - цитує Попова сайт клубу.

Вражаючий дебют у дорослій команді

Український форвард розпочав сезон у стартовому складі "Емполі" у матчі першого раунду Кубка Італії проти "Реджани".

У Серії Б Попов вже двічі вийшов у старті та відзначився трьома голами. Українець оформив дубль проти "Падови" та забив у ворота "Реджани".

Виступи за збірну України

Завдяки успіхам у "Емполі" Попов отримав перший виклик до юніорської збірної України, де провів три матчі та забив дебютний гол у товариському поєдинку проти Іспанії (1:3).

Що відомо про Попова

Богдан Попов народився в Ніжині, Чернігівська область, у 2007 році. Він є вихованцем академії київського "Динамо", де розпочав свою футбольну кар’єру.

У сезоні 2024/25 Попов виступав за команду "Емполі" U20, у 34 матчах забив 10 голів і віддав дві результативні передачі. Раніше нападник грав за юнацьку збірну України U17, провівши чотири матчі.

На турнірній таблиці Серії Б "Емполі" посідає 10-те місце після двох турів. Наступний матч команда проведе 14 вересня проти "Спеції" вдома.

Нагадаємо вам, як Богдан Попов став найкращим гравцем туру в Італії.

Також читайте про найгучніші трансфери літа у світі та Української Прем'єр-Ліги.

