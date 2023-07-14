Скільки F-16 необхідно Україні для виконання бойових задач: відповідь Ігната
Для виконання поточних потреб на фронті, Збройні сили потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.
"Тут треба розділяти (щодо кількості літаків - ред.). У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні", - відзначив Ігнат.
Водночас сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрилья (1 ескадрилья - від 12 до 18 літаків). Відповідна кількість винищувачів допомогла б нашим воїнам:
- відігнати російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, від наших кордонів;
- збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети;
- допомогти наземним військам в наступальних й оборонних діях;
F-16 для України
11 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі, було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. До її складу увійшли 11 країн, а очолюватимуть коаліцію - Нідерланди та Данія.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, тренування пілотів розпочнуться в серпні - на початку вересня, а перші винищувачі можуть почати літати в українському небі до кінця березня 2024 року.
Тим часом Румунія планує розпочати підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.
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