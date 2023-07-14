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Сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач: ответ Игната

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Пятница 14 июля 2023 13:35
Сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач: ответ Игната Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Для выполнения текущих потребностей на фронте, Вооруженным силам требуется около 2-3 эскадрильи западных истребителей F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Здесь надо разделять (относительно количества самолетов - ред.). В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы защитить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", - отметил Игнат.

В то же время сегодня ВСУ нуждаются в 2-3 эскадрильях (1 эскадрилья - от 12 до 18 самолетов). Соответствующее количество истребителей помогло бы нашим воинам:

  • отогнать российскую авиацию, которая применяет управляемые авиабомбы, от наших границ;
  • сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты;
  • помочь наземным войскам в наступательных и оборонительных действиях;

F-16 для Украины

11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран, а возглавлять коалицию будут Нидерланды и Дания.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, тренировки пилотов начнутся в августе - начале сентября, а первые истребители могут начать летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Тем временем Румыния планирует приступить к подготовке украинских пилотов на боевых самолетах F-16 уже в следующем месяце.

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