Скільки дронів-перехоплювачів отримує військо щодня? Що кажуть у Міноборони

Військові щодоби отримують близько 950 дронів-перехоплювачів, які використовуються проти ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. У грудні АОЗ Міноборони передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.

"Закупівлі протишахедних БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік. Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників", - додав міністр оборони.

Він також зазначив, що дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА.

"Продовжуємо масштабувати рішення, які щодня захищають життя наших людей", - підсумував Шмигаль.