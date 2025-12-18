ua en ru
Скільки дронів-перехоплювачів отримує військо щодня? Що кажуть у Міноборони

Четвер 18 грудня 2025 11:45
Скільки дронів-перехоплювачів отримує військо щодня? Що кажуть у Міноборони Фото: військові щодоби отримують близько 950 дронів-перехоплювачів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військові щодоби отримують близько 950 дронів-перехоплювачів, які використовуються проти ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. У грудні АОЗ Міноборони передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.

"Закупівлі протишахедних БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік. Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників", - додав міністр оборони.

Він також зазначив, що дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА.

"Продовжуємо масштабувати рішення, які щодня захищають життя наших людей", - підсумував Шмигаль.

Виробництво дронів-перехоплювачів

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.

Також раніше Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він повідомив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

Зазначимо, Україна вже має дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.

Окрім того, восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

