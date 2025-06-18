UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Скільки депутатів Ради хочуть скласти мандат: Стефанчук озвучив точну цифру

Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Наразі є лише одна заява про дострокове складання мандата - від народної депутатки фракції "Слуга народу" Анни Колісник.

Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук у великому інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про настрої серед народних депутатів, зокрема про нібито зростання апатії чи втрату мотивації, Стефанчук заявив, що про "повальну апатію" у парламенті - мова не йде. 

"Для мене, як для юриста, важливі факти. Станом на зараз, у нас є тільки одна заява на дострокове припинення повноважень, від народної депутатки Колісник. Інших заяв на припинення повноважень в мене особисто немає", - додав він. 

Варто пояснити, що 2 червня стало відомо про намір Колісник відмовитись від мандату народного депутата. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув її заяву та рекомендував парламенту ухвалити її в цілому.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у лютому 2025-го Верховна рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, після того, як вона отримала кілька підозр. Зокрема, йдеться про незаконне збагачення.

Також у січні з'ясувалось, що вона у 2023-му не задекларувала будинок і земельні ділянки, вартість яких становить 17 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаРуслан Стефанчук