Скільки депутатів Ради хочуть скласти мандат: Стефанчук озвучив точну цифру

Наразі є лише одна заява про дострокове складання мандата - від народної депутатки фракції "Слуга народу" Анни Колісник.
Про це розповів голова Верховної ради Руслан Стефанчук у великому інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про настрої серед народних депутатів, зокрема про нібито зростання апатії чи втрату мотивації, Стефанчук заявив, що про "повальну апатію" у парламенті - мова не йде.
"Для мене, як для юриста, важливі факти. Станом на зараз, у нас є тільки одна заява на дострокове припинення повноважень, від народної депутатки Колісник. Інших заяв на припинення повноважень в мене особисто немає", - додав він.
Варто пояснити, що 2 червня стало відомо про намір Колісник відмовитись від мандату народного депутата. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув її заяву та рекомендував парламенту ухвалити її в цілому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у лютому 2025-го Верховна рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, після того, як вона отримала кілька підозр. Зокрема, йдеться про незаконне збагачення.
Також у січні з'ясувалось, що вона у 2023-му не задекларувала будинок і земельні ділянки, вартість яких становить 17 млн гривень.
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