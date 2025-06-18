Сколько депутатов Рады хотят сложить мандат: Стефанчук озвучил точную цифру

Сейчас есть только одно заявление о досрочном сложении мандата - от народного депутата фракции "Слуга народа" Анны Колесник.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о настроениях среди народных депутатов, в частности о якобы росте апатии или потере мотивации, Стефанчук заявил, что о "повальной апатии" в парламенте - речь не идет.
"Для меня, как для юриста, важны факты. По состоянию на сейчас, у нас есть только одно заявление на досрочное прекращение полномочий, от народного депутата Колесник. Других заявлений на прекращение полномочий у меня лично нет",- добавил он.
Стоит пояснить, что 2 июня стало известно о намерении Колесник отказаться от мандата народного депутата. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел ее заявление и рекомендовал парламенту принять его в целом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в феврале 2025-го Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной, после того, как она получила несколько подозрений. В частности, речь идет о незаконном обогащении.
Также в январе выяснилось, что она в 2023-м не задекларировала дом и земельные участки, стоимость которых составляет 17 млн гривен.
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