Нардепу Кормишкіній повідомили про нову підозру, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та джерела.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про народну депутатку України Ірину Кормишкіну.

В САП повідомили, що сьогодні, 9 січня, Кормишкіній повідомлено про нову підозру. Цього разу в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції".

Що відомо про звинувачення

Слідством встановлено, що Кормишкіна у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу Одеси вартістю понад 17 млн гривень, що придбані коштом необґрунтованих активів.

"Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ", - розповіли в САП.

