Скільки часу Ірану потрібно на створення "ядерки" і що його зупиняє: думка аналітика

Іран може створити ядерні боєголовки за півроку. Тегеран не робить останній крок з кількох ймовірних причин, одна з них полягає у тому, що Ірану вигідна така позиція.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "За крок до прірви. Чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити".

Аналітикиня Одеського центру нерозповсюдження та роззброєння Валерія Гергієва у коментарі РБК-Україна зазначає, що Іран може створити ядерні боєголовки протягом півроку. Такі висновки можна зробити з даних МАГАТЕ. Організація, попри обмеження, має певний доступ до іранських ядерних об'єктів.

За інформацією МАГАТЕ, станом на серпень Іран мав у своєму розпорядженні 5,7 тонн урану-235, включаючи збагаченого до рівня 20% - 813,9 кг; до 60% - 164,7 кг.

Варто зазначити, що для виготовлення ядерної зброї уран потрібно збагатити ще більше - до рівня не менше 90%. Для створення однієї тактичної ядерної боєголовки потрібно 25 кілограмів урану-235.

Проблема полягає у тому, що збагатити уран до потрібно рівня можна не на великих об'єктах, про які відомо МАГАТЕ. Це можна зробити на менших прихованих об'єктах. Тобто важко відстежити, коли цей процес може початися.

Чому Іран досі не створює ядерну зброю

За словами аналітика Валерії Гергієвої, Ірану зараз вигідно залишатися так званою "пороговою" країною. Про це свідчать і заяви президента Ірану Масуда Пезешкяна про бажання відновити переговори.

"Їм (іранцям, - ред.) потрібне лідерство в регіоні. Ірану якщо і сісти за стіл перемовин зі США, то тільки на рівних умовах. І якраз ядерна зброя могла би дати оцю рівність, так ось цей пороговий статус, він вже дає Тегерану трішки більше норовистості і впевненості", - сказала аналітик.

При цьому існує й інша думка. Іранський опозиціонер Вахід Бехешті, який зараз мешкає в Лондоні, вважає, що зробити останній крок Тегерану заважає Ізраїль.

"Вони хотіли б зробити останній крок, але цього не відбулося досі через те, що ізраїльтяни, Моссад, здійснюють постійні точкові операції в Ірані. У них чудові агенти, які добре виконують свою роботу", - сказав політик РБК-Україна.

Росія та Іран

На думку аналітика Валерії Гергієвої, Іран має технології для створення ядерної зброї, але йому бракує ресурсів. На допомогу Тегерану приходить Росія.

За словами експерта, Іран отримує перш за все фінанси, щоб підтримати свою економіку і вкладати ці кошти у ядерну і ракетну програму. Раніше санкції сповільнювали Іран, а США могли завдавати удару по іранській економіці.

" Зараз це змінюється і дуже швидко. Не тільки Росія, а й Китай теж почав у своїх інтересах в плані економіки працювати з Іраном. І це дає Тегерану самовпевненість", - каже Гергієва.

Росія та Іран посилили співпрацю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Найближчим часом їх співпраця має формалізуватися. Між двома країнами буде підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Очікується, що це відбудеться на саміті БРІКС у російській Казані 22-24 жовтня.