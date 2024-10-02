"Це значна ескалація". У Байдена відреагували на удар Ірану по Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

Він зазначив, що збройні сили США співпрацювали з армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), коли Іран випустив майже 200 балістичних ракет. Есмінці військово-морських сил США приєдналися до ізраїльських підрозділів протиповітряної оборони, щоб збивати іранські ракети.

Салліван зазначив, що президент Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс спостерігали за атакою та реакцією з ситуаційної кімнати Білого дому, до яких приєдналася команда національної безпеки.

Радник Білого дому додав, що поки немає інформації про жертв в Ізраїлі, також не було заяв про пошкодження літаків та стратегічних військових об'єкті.

"Виходячи з того, що ми знаємо на даний момент, ця атака, здається, зазнала поразки та неефективна. Це стало насамперед результатом професіоналізму ЦАХАЛу, але не в меншій мірі завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки", - сказав Салліван.

Він наголосив, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.

"Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли підійти разом з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув під час цієї атаки, наскільки нам відомо наразі. Зараз ми подивимося, які відповідні наступні кроки полягають у забезпеченні, перш за все, американських інтересів, а потім сприяння стабільності в максимально можливому ступені, коли ми рухаємося вперед", - заявив радник Білого дому.