Сколько времени Ирану нужно на создание "ядерки" и что его останавливает: мнение аналитика

Иран может создать ядерные боеголовки за полгода. Тегеран не делает последний шаг по нескольким возможным причинам, одна из них заключается в том, что Ирану выгодна такая позиция.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить".

Аналитика Одесского центра нераспространения и разоружения Валерия Гергиева в комментарии РБК-Украина отмечает, что Иран может создать ядерные боеголовки в течение полугода. Такие выводы можно сделать из данных МАГАТЭ. У организации, несмотря на ограничения, есть определенный доступ к иранским ядерным объектам.

По информации МАГАТЭ, по состоянию на август Иран располагал 5,7 тоннами урана-235, включая обогащенного до уровня 20% - 813,9 кг; до 60% - 164,7 кг.

Следует отметить, что для изготовления ядерного оружия уран нужно обогатить еще больше - до уровня не менее 90%. Для создания одной тактической ядерной боеголовки нужно 25 килограммов урана-235.

Проблема состоит в том, что обогатить уран до нужно уровня можно не на больших объектах, о которых известно МАГАТЭ. Это можно сделать на меньших скрытых объектах. То есть тяжело отследить, когда этот процесс может начаться.

Почему Иран до сих пор не создает ядерное оружие

По словам аналитика Валерии Гергиевой, Ирану сейчас выгодно оставаться так называемой "пороговой" страной. Об этом свидетельствуют и заявления президента Ирана Масуда Пезешкяна о желании возобновить переговоры.

"Им (иранцам, - ред.) нужно лидерство в регионе. Ирану если и сесть за стол переговоров с США, то только на равных условиях. И как раз ядерное оружие могло бы дать это равенство, так вот этот пороговый статус, он уже дает Тегерану чуть больше строптивости и уверенности", - сказала аналитик.

При этом существует и другое мнение. Иранский оппозиционер Вахид Бехешти, сейчас живущий в Лондоне, считает, что сделать последний шаг Тегерану мешает Израиль.

"ни хотели бы сделать последний шаг, но этого не произошло до сих пор из-за того, что израильтяне, Моссад, совершают постоянные точечные операции в Иране. У них отличные агенты, хорошо выполняющие свою работу", - сказал политик РБК-Украина.

Россия и Иран

По мнению аналитика Валерии Гергиевой, у Ирана есть технологии для создания ядерного оружия, но ему не хватает ресурсов. На помощь Тегерану приходит Россия.

По словам эксперта, Иран получает прежде всего финансы, чтобы поддержать свою экономику и вкладывать эти средства в ядерную и ракетную программу. Ранее санкции замедляли Иран, а США могли наносить удар по иранской экономике.

"Сейчас это меняется и очень быстро. Не только Россия, но и Китай начал в своих интересах в плане экономики работать с Ираном. И это дает Тегерану самоуверенность", - говорит Гергиева.

Россия и Иран усилили сотрудничество после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ближайшее время их сотрудничество должно формализоваться. Между двумя странами будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ожидается, что это произойдет на саммите БРИКС в российской Казани 22-24 октября.