Іран запустив ракети у бік Ізраїлю: що відомо

За даними ЦАХАЛ, в Ізраїлі було розповсюджено інструкції з порятунку життя в різних районах по всій країні.

"Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок", - сказано у повідомлені.

Також за їх даними, усі ізраїльські цивільні особи знаходяться в бомбосховищах.

"Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним", - заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

О 20:40 за київським часом ЦАХАЛ оголосив про те, що цивільним дозволено залишати захищені місця в усіх районах по всій країні.

"Ми просимо населення продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу", - сказано у повідомленні.

Як повідомили в ЦАХАЛ, система протиповітряної оборони наразі ідентифікує і перехоплює запуски.

У Тель-Авіві, поблизу Мертвого моря, на півдні та в регіоні Шарон, повідомлялося про численні місця падіння осколків або ракет. Про постраждалих поки не повідомляється, хоча всім ізраїльтянам наказали сховатися.

За даними The Jerusalem Post, з території Ірану на Ізраїль було запущено понад 100 ракет.

Раніше ЗМІ писали про те, що Іран може запустити по Ізраїлю близько 250 ракет.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw