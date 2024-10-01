Іран запустив ракети у бік Ізраїлю: що відомо

Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю. Незадовго до цього попереджалось про можливу атаку.

Про атаку Ірану на Ізраїль - в матеріалі РБК-Україна нижче.

За даними ЦАХАЛ, в Ізраїлі було розповсюджено інструкції з порятунку життя в різних районах по всій країні.

"Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок", - сказано у повідомлені.

Також за їх даними, усі ізраїльські цивільні особи знаходяться в бомбосховищах.

"Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним", - заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

О 20:40 за київським часом ЦАХАЛ оголосив про те, що цивільним дозволено залишати захищені місця в усіх районах по всій країні.

"Ми просимо населення продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу", - сказано у повідомленні.

Що відбувається в Ізраїлі під час атаки

Як повідомили в ЦАХАЛ, система протиповітряної оборони наразі ідентифікує і перехоплює запуски.

У Тель-Авіві, поблизу Мертвого моря, на півдні та в регіоні Шарон, повідомлялося про численні місця падіння осколків або ракет. Про постраждалих поки не повідомляється, хоча всім ізраїльтянам наказали сховатися.

Скільки ракет запущено

За даними The Jerusalem Post, з території Ірану на Ізраїль було запущено понад 100 ракет.

Раніше ЗМІ писали про те, що Іран може запустити по Ізраїлю близько 250 ракет.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Оновлено о 20:04.

The Jerusalem Post пише про те, що Іран випустив близько 400 ракет по Ізраїлю.

Оновлено о 20:20.

За даними ЗМІ, Іран вже запустив по Ізраїлю понад 500 ракет.

Реакція світу на обстріл Ізраїлю

Як пише The Times of Israel, президент США Джо Байден зустріч з віце-президентом Камалою Гарріс та їхніми радниками з питань національної безпеки, щоб обговорити неминучу атаку Ірану на Ізраїль, яка на той момент вже відбулася.

Також Йорданія повідомила про те, що тимчасово зупиняє авіасполучення. Водночас адміністрація аеропортів Ізраїлю стверджує, що в усіх ізраїльських аеропортах немає вильотів і прильотів.

Зокрема відомо, що к ілька рейсів Lufthansa та один рейс Swiss Air були перенаправлені назад до Франкфурта, Німеччини та Туреччини, коли вони наближалися до повітряного простору Ірану.

תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח@rubih67

(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

Що відомо про постраждалих

За даними місцевих ЗМІ, відомо лише двох поранених в Ізраїлі в результаті іранської ракетної атаки на країну. Їм надали допомогу медики.

Що передувало

Сьогодні, 1 вересня, війська Ізраїлю увійшли на територію Лівану в рамках операції проти "Хезболли".

Така атака націлена на об'єкти інфраструктури терористів, які знаходяться в південній частині Лівану та загрожують Ізраїлю.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-служба ЦАХАЛу, The Jerusalem Post, ABC news, The Times of Israel.