Сколько бронетехники Россия потеряла за годы войны: в НАТО ошеломили цифрами

С начала полномасштабной войны Россия потеряла до 9000 боевых танков и десятки тысяч бронированных машин.

По его словам, по состоянию на сейчас страна-агрессор потеряла примерно от 4 000 до 9 000 боевых танков. Кроме того, россияне потеряли 20 000 бронированных машин.

"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", - рассказал представитель НАТО.

Сейчас Россия производит около 130 танков в месяц, то есть примерно 1 600 новых танков в год.