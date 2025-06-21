Україна законтрактувала артилерії і дронів більше, ніж за весь час війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року законтрактувала рекордну кількість артилерії та дронів - більше, ніж будь-коли раніше за час війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За його словами, попри очікування, що кількість артилерії зменшиться на користь дронів, відбувається зростання закупівель обох видів озброєння.

"Важливо розуміти, що Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що про економію в оборонній сфері мови не йде, адже нинішня війна вимагає максимальних ресурсів та постійного підвищення бойових можливостей ЗСУ.

"На сьогодні, по контрактах, у нас збільшення артилерії і збільшення дронів, тому про економію не йдеться. Така війна", - наголосив він.