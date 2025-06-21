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Украина законтрактовала артиллерии и дронов больше, чем за все время войны, - Зеленский

Суббота 21 июня 2025 16:09
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Украина законтрактовала артиллерии и дронов больше, чем за все время войны, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году законтрактовала рекордное количество артиллерии и дронов - больше, чем когда-либо ранее за время войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По его словам, несмотря на ожидания, что количество артиллерии уменьшится в пользу дронов, происходит рост закупок обоих видов вооружения.

"Важно понимать, что Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что об экономии в оборонной сфере речи не идет, ведь нынешняя война требует максимальных ресурсов и постоянного повышения боевых возможностей ВСУ.

"На сегодня, по контрактам, у нас увеличение артиллерии и увеличение дронов, поэтому об экономии речь не идет. Такая война", - подчеркнул он.

Оружие в Украине

Стоит отметить, что во время войны Украина нарастила производство оружия. Кроме отечественных компаний, оружие для Украины производят также в странах-партнерах на совместных производствах.

Также на территории Украины открываются филиалы иностранных компаний. Как известно, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три завода.

Украинские компании производят дроны, бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, Украина усилила ракетную программу.

Президент Владимир Зеленский заявлял ранее, что в Украине идет активная подготовка к массовому производству отечественных баллистических ракет "Сапсан".

По его словам, положительные испытания этого оружия были проведены еще раньше, а сейчас в центре внимания - масштабирование производства.

"Сапсан" - это украинская оперативно-тактическая баллистическая ракета, которую разрабатывает ряд предприятий оборонной отрасли.

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