Украина законтрактовала артиллерии и дронов больше, чем за все время войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году законтрактовала рекордное количество артиллерии и дронов - больше, чем когда-либо ранее за время войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По его словам, несмотря на ожидания, что количество артиллерии уменьшится в пользу дронов, происходит рост закупок обоих видов вооружения.

"Важно понимать, что Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что об экономии в оборонной сфере речи не идет, ведь нынешняя война требует максимальных ресурсов и постоянного повышения боевых возможностей ВСУ.

"На сегодня, по контрактам, у нас увеличение артиллерии и увеличение дронов, поэтому об экономии речь не идет. Такая война", - подчеркнул он.