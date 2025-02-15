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Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи

Субота 15 лютого 2025 18:05
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Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи Фото: гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи. Це буде незалежно від того, чи буде в Україні війна чи ні.

Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Deutsche Welle під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми дотримуємося свого слова. Наша стратегія - побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні", - сказав Паппергер.

Він також уточнив, що саме будуть виробляти ці заводи і зазначив, що перший завод вже побудовано.

"Ми задоволені співпрацею. Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод із випуску зенітних систем", - повідомив гендиректор Rheinmetall.

Також Паппергер додав, що незважаючи на те, що процес співробітництва концерну в в Україні відбувається повільніше ніж в Європі, співпраця з Міністерством оборони та Міністерством промисловості України розвивається добре. Крім того, він відзначив активну участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті рішень та сприянню руху вперед.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Rheinmetall добудовує другий завод в Україні. Хоча, як уточнив сьогодні в інтерв'ю Паппергер, запрацює він тільки у 2026 році, оскільки були затримки.

Також ми писали, що в січні стало відомо про те, що Rheinmetall поставить Україні додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.

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