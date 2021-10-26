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Антициклон несет потепление в Украину: прогноз погоды на завтра

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Вторник 26 октября 2021 15:18
Антициклон несет потепление в Украину: прогноз погоды на завтра Фото: завтра ожидается потепление (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Завтра, 27 октября, погода в Украине будет прохладной, но юго-западный ветер принесет потепление. В ночное время ожидаются морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что с запада в Украину придет очередной антициклон, который обеспечит спокойную ясную погоду, но в то же время морозные ночи.

"Особенностью завтрашнего дня будет умеренный юго-западный ветер, который принесет определенное потепление", - говорится в сообщении.

Завтра в Украине облачно с прояснениями, без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от -2 до +3, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат от -4 до -9, на юге Одесской области от +3 до +8, днем от +8 до +13.

Напомним, ранее сообщалось, что значительно потепление в Украине ожидается с 29 октября.

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