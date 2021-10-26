Принцесса Японии вышла замуж за юриста, отреклась от семьи и 1,3 млн долларов: красивая история любви на фото

30-летняя японская принцесса Мако вышла замуж за юриста и ровесника Кей Комуро. Теперь ей придется покинуть королевскую семью и стать обычной гражданкой Японии, взять фамилию мужа и получить паспорт.

Что известно о красивой истории любви между принцессой и простым парнем - читайте ниже в нашем материале.

Бракосочетание состоялось во вторник, 26 октября, сообщает японское издание NHK. Прошло все очен скромно, без традиционной церемонии, предусмотренной для членов императорской семьи.

Кроме того 30-летняя Мако отказалась от единовременной выплаты в 1,3 миллиона долларов от японского правительства, которую должна была получить за потерю королевского статуса.

Теперь принцесса Мако - племянница действующего императора Японии Нарухито, стала Мако Комуро согласно семейному реестра Комуро.

Фото: Принцесса Мако в день свадьбы (Getty Images)

Это несправедливо, но согласно законодательству Японии, женщины из императорской семьи теряют свой статус после брака с мужчиной неблагородного происхождения, а мужчины из императорской семьи статус не теряют.

Свадьба должна была состояться еще осенью 2018-го

Принцесса познакомилась с простым парнем еще в 2012 году, когда училась в Международном христианском университете в Токио.

О том, что Мако и Кей планируют пожениться, стало известно в мае 2017-го. В сентябре этого же года пара объявила о помолвке, а само бракосочетание назначили на осень 2018 года.

Скрин видео: Мако и Кей во время помолвки в 2017-м

Союзу влюбленных препятствовали многолетние финансовых споров с участием матери Комуро и ее бывшего жениха. Принцесса Мако после всплывшего скандала, по сообщениям СМИ "испытывала сильное чувство тревоги" из-за того, что была невольно втянута в эти прения.

После того Кей Комуро выразил намерение выплатить деньги бывшему жениху своей матери для урегулирования спора.

Затем свадьбу снова перенесли на 2020 год из-за запланированной церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

Фото: Принцесса Японии Мако в традиционной одежде (Getty Images)

А в начале октября 2021 стало известно, что у принцессы диагностировали психическое заболевание. Сообщалось, что это может быть вызвано стрессом на фоне критики общественности ее идеи заключить брак с обычным гражданином.

Скромная церемония, прогремевшая на весь мир

И хотя бракосочетание было очень скромным, о нем пишут все СМИ.

Девушка отправилась на бракосочетание из резиденции, где проживала с родителями и младшей сестрой, около 10 утра (4:00 по киевскому времени), 26 октября.

Фото: Принцесса Японии Мако и ее супруг Кей Комуро (Getty Images)

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей, принца Акисино и принцессу Кико, а также бабушку и деда, бывших императора Акахито и императрицу Митико.

После бракосочетания возлюбленные планируют покинуть Японию и переехать в США (Нью-Йорк), где у жениха есть работа в юридической фирме. Мако тоже дома сидеть не будет и займется своей карьерой.

Поскольку члены японской императорской семьи не имеют паспортов, принцессе необходимо подать заявление на получение как обычный гражданин. Ожидается, что она поедет в США не раньше следующего месяца.