"Красную" зону карантина в Украине расширили, в "желтой" - вдвое меньше
Фото: в "красной" зоне карантина восемь областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине расширили "красную" зону карантина до восьми областей. В "желтой" зоне - вдвое меньше регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в "красную" зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала самой меньшей. В ней пребывает четыре области:
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.