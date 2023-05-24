Скибицкий объяснил, какую роль сыграет Крымский мост во время освобождения полуострова
Крымский мост может сыграть важную роль при освобождении полуострова, поскольку россияне могут его использовать для побега.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления разведки МО Вадима Скибицкого в интервью для Welt.
Отвечая на вопрос, планируют ли ВСУ уничтожать Крымский мост, Скибицкий ответил: "Мы оставим его как путь отхода для них (российских оккупантов, - ред.)".
"Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью перекрывается", - добавил заместитель начальника ГУР МО.
Крымский мост
Крымский мост, который Россия начала строить после оккупации полуострова, играет немаловажную роль для врага в вопросе логистики и военного обеспечения.
8 октября 2022 года на железнодорожной ветке сооружения произошел взрыв, в результате чего обрушились две секции автомобильной части моста. Россия, в привычной для нее манере, сразу заявила о "теракте", в котором обвинила спецслужбы Украины. Киев никогда не подтверждал свою причастность к подрыву моста. В то же время неоднократно отмечалось, что Крымский мост является законной целью наших воинов.
Сегодня, 24 мая 2023 года, над мостом был замечен густой клуб дыма. Оккупационные власти сразу заявили о якобы "военных учениях" и перекрыли движение по мосту. Тем временем в сети распространялась информация об атаке трех морских БПЛА на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".
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