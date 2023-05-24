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У соцмережах пишуть про атаку на унікальний розвідкорабель РФ

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Росія, Середа 24 травня 2023 12:59
У соцмережах пишуть про атаку на унікальний розвідкорабель РФ Фото: розвідувальний корабель Росії "Іван Хурс" атаковано дронами 24 травня (kchf ru)
Автор: Наталія Гурковська

У соцмережах у середу, 24 травня, пишуть про атаку дронами першого розвідувального російського корабля "Іван Хурс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Поки що жодної офіційної інформації про це інцидент немає. Як пишуть у соцмережах, корабель був атакований морськими дронами після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку.

Стверджується, що морякам нібито вдалося відбити атаку і судно жодних пошкоджень не зазнало.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

"Іван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. І як пишуть російські джерела, навіть стежити за компонентами американської системи ПРО. Він входить до складу Чорноморського флоту Росії та був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони РФ засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.

У соцмережах пишуть про атаку на унікальний розвідкорабель РФ

"Іван Хурс" (kchf ru)

Втрати Росії у війні в Україні

За даними на 24 травня, російські війська втратили у війні в Україні 18 катерів і кораблів. Однією з найзнаковіших з них стало затоплення флагмана ЧФ РФ - крейсера "Москва", яке сталося 13 квітня 2022 року. Цікаво, що "Москва" стала найдорожчою військовою втратою Росії у війні проти України - залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

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