У соцмережах пишуть про атаку на унікальний розвідкорабель РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Поки що жодної офіційної інформації про це інцидент немає. Як пишуть у соцмережах, корабель був атакований морськими дронами після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку.

Стверджується, що морякам нібито вдалося відбити атаку і судно жодних пошкоджень не зазнало.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

"Іван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. І як пишуть російські джерела, навіть стежити за компонентами американської системи ПРО. Він входить до складу Чорноморського флоту Росії та був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони РФ засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.

"Іван Хурс" (kchf ru)

Втрати Росії у війні в Україні

За даними на 24 травня, російські війська втратили у війні в Україні 18 катерів і кораблів. Однією з найзнаковіших з них стало затоплення флагмана ЧФ РФ - крейсера "Москва", яке сталося 13 квітня 2022 року. Цікаво, що "Москва" стала найдорожчою військовою втратою Росії у війні проти України - залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.