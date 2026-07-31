UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Скеля" зупинила набір новобранців, ЗМІ пишуть - це наказ Драпатого

13:34 31.07.2026 Пт
2 хв
Це рішення могло охопити всі штурмові полки Сухопутних військ
aimg Юлія Капітонова
Фото: Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Наразі 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" не поповнює свої лави новобранцями. Це пов'язано з новим рішенням Генерального штабу ЗСУ.

З такою заявою виступив начальник відділення комунікацій 425-го ОШП "Скеля" Олексій Братущак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Братущак офіційно підтвердив ЗМІ, що Генштаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин.

Крім того, у центрі уваги буде питання справедливого розподілу особового складу у Збройних силах України.

"Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати й реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі", - наголосив Братущак.

Він також зауважив, що "Скеля" є учасником програми дроново-штурмових підрозділів. Крім того, полк увійшов до двадцятки підрозділів Сил оборони за кількістю цілей, уражених засобами безпілотних систем.

За словами Братущака, майбутнє "Скелі" може бути пов'язане з розширенням можливостей для глибинної розвідки та знищення цілей РФ у тилу.

До речі, видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела у штурмових полках повідомило, що всі штурмові полки Сухопутних військ призупинили набір новобранців.

За словами співрозмовників видання, таке рішення було ухвалене за наказом нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Він набув чинності ще 26 липня 2026 року.

Крім того, головком призупинив переміщення військовослужбовців з інших частин.

"Залишилася тільки можливість повернутися із СЗЧ для тих, хто пішов до 12 червня, через "Армію+", - розповів один зі співрозмовників видання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУМихайло ДрапатийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України