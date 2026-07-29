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Полк "Скеля" звернувся до українців після скандального розслідування: "проблеми є"

16:44 29.07.2026 Ср
2 хв
Командування підтвердило, що активно співпрацює з Державним бюро розслідувань
aimg Валерія Абабіна
Полк "Скеля" звернувся до українців після скандального розслідування: "проблеми є" Фото: Командування "Скелі" визнало наявність проблем і підтвердило співпрацю з ДБР (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" публічно звернулося до громадськості на тлі скандалу навколо підрозділу. Військові визнали наявність окремих проблем у частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне звернення командування полку.

У полку зазначили, що останнім часом інформацію про негативні події в підрозділі, за їхнім твердженням, намагаються використовувати "у своїх, далеко не шляхетних цілях" представники політичних сил, громадські організації, блогери та частина ЗМІ.

"Наша позиція безкомпромісна - негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську. Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень", - йдеться у зверненні.

Що визнають у "Скелі"

Командування визнало, що в підрозділі можуть існувати окремі проблеми, але наголосило, що їх "не приховують і не толерують".

За позицією полку, кожен конкретний факт має бути перевірений, а винних - притягнути до відповідальності.

"Ми не заперечуємо, що в підрозділі можуть існувати окремі проблеми. Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні - встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону", - зазначили у зверненні.

У командуванні наголосили, що підрозділ виконує завдання на одній із найскладніших ділянок фронту, а особовий склад "злагоджений та вмотивований". Тим, хто спекулює на негативі, у полку рекомендували не заважати роботі підрозділу.

"Усі, хто хоче допомогти - будь-ласка - ставайте поруч і воюйте разом з нами. Як кажуть, не словом, а ділом", - звернулися у полку.

Співпраця з ДБР і внутрішні перевірки

Командування підтвердило, що активно співпрацює з Державним бюро розслідувань і надає слідству всю необхідну допомогу.

За заявою полку, командування та особовий склад "як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ".

Паралельно, як зазначено у зверненні, проводяться внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів та удосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців.

Нагадаємо, 23 червня видання "Бабель" опублікувало розслідування про можливі катування та смерті мобілізованих у 425-му полку "Скеля" - після цього ДБР відкрило кримінальне провадження.

25 червня командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок і розслідувань.

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