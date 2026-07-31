"Скала" остановила набор новобранцев, СМИ пишут - это приказ Драпатого

Братущак официально подтвердил СМИ, что Генштаб ВСУ приступил к проверке комплектования воинских частей.

Кроме того, в центре внимания будет вопрос справедливого распределения личного состава в Вооруженных силах Украины.

"Мы приветствуем такую инициативу и готовы со своей стороны всесторонне помогать и реагировать на вызовы, стоящие перед войском на современном этапе", - подчеркнул Братущак.

Он также отметил, что "Скала" является участником программы дроново-штурмовых подразделений. Кроме того, полк вошел в двадцатку подразделений Сил обороны по количеству целей, пораженных средствами беспилотных систем.

По словам Братущака, будущее "Скалы" может быть связано с расширением возможностей для глубинной разведки и уничтожения целей РФ в тылу.

Кстати, издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в штурмовых полках сообщило, что все штурмовые полки Сухопутных войск приостановили набор новобранцев.

По словам собеседников издания, такое решение было принято по приказу нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Он вступил в силу еще 26 июля 2026 года.

Кроме того, главнокомандующий приостановил перемещение военнослужащих из других частей.

"Осталась только возможность вернуться из СЗЧ для ушедших до 12 июня через "Армию+", - рассказал один из собеседников издания.