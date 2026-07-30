Скандал з побиттям солдатів у "Скелі": двом підозрюваним обрали запобіжні заходи

Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Кропивницький із зали суду.

Суд відправив обох військовослужбовців під варту на 60 днів без права внесення застави. Обидва під час засідання заборонили показувати свої обличчя. Прокурори просили обрати саме такий запобіжний захід, адвокати заперечували.

Позиція санітарного інструктора

28-річний санітарний інструктор провину не визнає і стверджує, що його обмовили. За словами військового, потерпілі - це люди з наркотичною залежністю, які таким чином мстять йому. Звинувачення у катуванні він відкидає та просив суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний повідомив, що оскаржуватиме рішення суду - на це він має п'ять днів.

Позиція діловода

29-річний діловод вважає підозру та обвинувачення необґрунтованими. Він також заборонив показувати обличчя та називати прізвище, а суд просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Проте арештований повідомив, що оскаржувати рішення не планує, вважаючи це безперспективним.