Полк "Скеля" виступив із заявою після полону їхніх бійців у Костянтинівці

19 липня російські Telegram-канали опублікували відео з двома українськими бійцями, яких вони нібито полонили у Костянтинівці, що на Донеччині. Сьогодні 425 окремий штурмовий полк "Скеля" підтвердив, що це їхні військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Скелі".

Ще 18 липня полк оголосив, що провів зачистку в Костянтинівці та підняв український стяг.

"Місто під контролем ЗСУ", - заявили тоді в "Скелі".

19 липня український Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" показав кадри з двома бійцями "Скелі" в Констянтинівці.

Вони тримали в руках стяги України, а на них були прикріплені портрети президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Однак вже за кілька годин у російських Telegram-каналах почало ширитися відео, на якому ці ж самі військові стверджують, що вони потрапили в полон до російських окупантів.

Окрім того, під дулами автоматів бійців "Скелі" змусили сказати, що їх послали у Констянтинівку, хоча було відомо, що вона, мовляв, перебуває під російським контролем.

Після цього вони "подякували" 4-й гвардійській мотострілецькій бригаді, кинули українські прапори та розгорнули російський триколор.

На останні події уже відреагували у полку "Скеля" - там підтвердили, що в полон потрапили їхні бійці.

"Для полку полон побратимів - це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому", - заявили в "Скелі".

Там також додали, що під час тих самих боїв українські воїни захопили у полон двох окупантів.

"Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки. Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку", - додали в "Скелі".