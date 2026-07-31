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"Скеля" зупинила набір новобранців, ЗМІ пишуть - це наказ Драпатого

13:34 31.07.2026 Пт
2 хв
Це рішення могло охопити всі штурмові полки Сухопутних військ
aimg Юлія Капітонова
"Скеля" зупинила набір новобранців, ЗМІ пишуть - це наказ Драпатого Фото: Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
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Наразі 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" не поповнює свої лави новобранцями. Це пов'язано з новим рішенням Генерального штабу ЗСУ.

З такою заявою виступив начальник відділення комунікацій 425-го ОШП "Скеля" Олексій Братущак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Братущак офіційно підтвердив ЗМІ, що Генштаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин.

Крім того, у центрі уваги буде питання справедливого розподілу особового складу у Збройних силах України.

"Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати й реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі", - наголосив Братущак.

Він також зауважив, що "Скеля" є учасником програми дроново-штурмових підрозділів. Крім того, полк увійшов до двадцятки підрозділів Сил оборони за кількістю цілей, уражених засобами безпілотних систем.

За словами Братущака, майбутнє "Скелі" може бути пов'язане з розширенням можливостей для глибинної розвідки та знищення цілей РФ у тилу.

До речі, видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела у штурмових полках повідомило, що всі штурмові полки Сухопутних військ призупинили набір новобранців.

За словами співрозмовників видання, таке рішення було ухвалене за наказом нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Він набув чинності ще 26 липня 2026 року.

Крім того, головком призупинив переміщення військовослужбовців з інших частин.

"Залишилася тільки можливість повернутися із СЗЧ для тих, хто пішов до 12 червня, через "Армію+", - розповів один зі співрозмовників видання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що полк "Скеля" публічно звернувся до українців після скандального розслідування.

Також ми писали, що двом бійцям зі "Скелі", яких підозрюють у катуванні побратимів, обрали запобіжні заходи.

Окрім того, нещодавно полк виступив із заявою після полону їхніх бійців у Костянтинівці.

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Більше по темі:
Генштаб ЗСУ Михайло Драпатий Збройні сили України Війна Росії проти України
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