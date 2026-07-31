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"Скала" остановила набор новобранцев, СМИ пишут - это приказ Драпатого

13:34 31.07.2026 Пт
2 мин
Это решение могло охватить все штурмовые полки Сухопутных войск
aimg Юлия Капитонова
"Скала" остановила набор новобранцев, СМИ пишут - это приказ Драпатого Фото: Михаил Драпатый, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
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Пока 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" не пополняет свои ряды новобранцами. Это связано с новым решением Генерального штаба ВСУ.

С таким заявлением выступил начальник отделения коммуникаций 425-го ОШП "Скала" Алексей Братущак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне".

Братущак официально подтвердил СМИ, что Генштаб ВСУ приступил к проверке комплектования воинских частей.

Кроме того, в центре внимания будет вопрос справедливого распределения личного состава в Вооруженных силах Украины.

"Мы приветствуем такую инициативу и готовы со своей стороны всесторонне помогать и реагировать на вызовы, стоящие перед войском на современном этапе", - подчеркнул Братущак.

Он также отметил, что "Скала" является участником программы дроново-штурмовых подразделений. Кроме того, полк вошел в двадцатку подразделений Сил обороны по количеству целей, пораженных средствами беспилотных систем.

По словам Братущака, будущее "Скалы" может быть связано с расширением возможностей для глубинной разведки и уничтожения целей РФ в тылу.

Кстати, издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в штурмовых полках сообщило, что все штурмовые полки Сухопутных войск приостановили набор новобранцев.

По словам собеседников издания, такое решение было принято по приказу нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Он вступил в силу еще 26 июля 2026 года.

Кроме того, главнокомандующий приостановил перемещение военнослужащих из других частей.

"Осталась только возможность вернуться из СЗЧ для ушедших до 12 июня через "Армию+", - рассказал один из собеседников издания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полк "Скала" публично обратился к украинцам после скандального расследования.

Также мы писали, что двум бойцам из "Скалы", которых подозревают в пытках побратимов, избрали меры пресечения.

Кроме того, недавно полк выступил с заявлением после взятия в плен их бойцов в Константиновке.

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