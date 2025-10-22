Скасування й альтернативні рейси: як змінюється рух поїздів УЗ у Сумській області

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Крім того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Тим часом ми пояснювали, чи потрібний собаці квиток на поїзд і що робити пасажирам з алергією - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.