Скасування поїздів в Україні: які рейси "Укрзалізниці" не ходитимуть наприкінці березня

В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в приміському сполученні через планове обслуговування рухомого складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Планові роботи на залізниці

На окремих приміських напрямках проводиться технічна профілактика поїздів. У зв'язку з цим частина рейсів тимчасово знімається з маршрутів або змінює графік руху.

Які поїзди скасують 28 березня

Цього дня на ремонт вирушать такі рейси:

№6242 Гребінка - Бахмач

№6934/6548 Бахмач - Ромни - Ромодан

Обмеження 29 березня

Планові роботи торкнуться таких поїздів:

№6541/6542 Ромодан - Ромни - Ромодан

№6543/6931 Ромодан - Ромни - Бахмач-Пасажирський

№6245 Бахмач-Пасажирський - Гребінка

Зміни 30 березня

Тимчасово не курсуватиме поїзд:

№6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче - Івано-Франківськ

При цьому пасажирам пропонують альтернативу:

№6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ

Графік на кінець березня - початок квітня

З 31 березня по 3 квітня зміни торкнуться маршруту:

№6277/6270 Тернопіль - Чортків - Тернопіль

Дати курсування:

з Тернополя: 31 березня, 1 і 2 квітня із Чорткова: 1-3 квітня

Причина змін

У компанії наголошують, що такі заходи пов'язані з необхідністю дотримання графіків сервісного обслуговування. Це необхідно для забезпечення безпеки пасажирів і стабільної роботи залізничного транспорту.

Пасажирів просять враховувати оновлення під час планування поїздок і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.