Скасування поїздів в Україні: які рейси "Укрзалізниці" не ходитимуть наприкінці березня
В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в приміському сполученні через планове обслуговування рухомого складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Планові роботи на залізниці
На окремих приміських напрямках проводиться технічна профілактика поїздів. У зв'язку з цим частина рейсів тимчасово знімається з маршрутів або змінює графік руху.
Які поїзди скасують 28 березня
Цього дня на ремонт вирушать такі рейси:
- №6242 Гребінка - Бахмач
- №6934/6548 Бахмач - Ромни - Ромодан
Обмеження 29 березня
Планові роботи торкнуться таких поїздів:
- №6541/6542 Ромодан - Ромни - Ромодан
- №6543/6931 Ромодан - Ромни - Бахмач-Пасажирський
- №6245 Бахмач-Пасажирський - Гребінка
Зміни 30 березня
Тимчасово не курсуватиме поїзд:
- №6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче - Івано-Франківськ
При цьому пасажирам пропонують альтернативу:
- №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ
Графік на кінець березня - початок квітня
З 31 березня по 3 квітня зміни торкнуться маршруту:
- №6277/6270 Тернопіль - Чортків - Тернопіль
Дати курсування:
- з Тернополя: 31 березня, 1 і 2 квітня
- із Чорткова: 1-3 квітня
Причина змін
У компанії наголошують, що такі заходи пов'язані з необхідністю дотримання графіків сервісного обслуговування. Це необхідно для забезпечення безпеки пасажирів і стабільної роботи залізничного транспорту.
Пасажирів просять враховувати оновлення під час планування поїздок і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
