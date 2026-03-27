Скасування поїздів в Україні: які рейси "Укрзалізниці" не ходитимуть наприкінці березня

23:55 27.03.2026 Пт
Українцям слід заздалегідь переглянути графіки руху поїздів і знайти альтернативу
aimg Никончук Анастасія
Скасування поїздів в Україні: які рейси "Укрзалізниці" не ходитимуть наприкінці березня Фото: Укрзалізниця (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в приміському сполученні через планове обслуговування рухомого складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Планові роботи на залізниці

На окремих приміських напрямках проводиться технічна профілактика поїздів. У зв'язку з цим частина рейсів тимчасово знімається з маршрутів або змінює графік руху.

Які поїзди скасують 28 березня

Цього дня на ремонт вирушать такі рейси:

  • №6242 Гребінка - Бахмач
  • №6934/6548 Бахмач - Ромни - Ромодан

Обмеження 29 березня

Планові роботи торкнуться таких поїздів:

  • №6541/6542 Ромодан - Ромни - Ромодан
  • №6543/6931 Ромодан - Ромни - Бахмач-Пасажирський
  • №6245 Бахмач-Пасажирський - Гребінка

Зміни 30 березня

Тимчасово не курсуватиме поїзд:

  • №6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче - Івано-Франківськ

При цьому пасажирам пропонують альтернативу:

  • №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ

Графік на кінець березня - початок квітня

З 31 березня по 3 квітня зміни торкнуться маршруту:

  • №6277/6270 Тернопіль - Чортків - Тернопіль

Дати курсування:

  1. з Тернополя: 31 березня, 1 і 2 квітня
  2. із Чорткова: 1-3 квітня

Причина змін

У компанії наголошують, що такі заходи пов'язані з необхідністю дотримання графіків сервісного обслуговування. Це необхідно для забезпечення безпеки пасажирів і стабільної роботи залізничного транспорту.

Пасажирів просять враховувати оновлення під час планування поїздок і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадуємо, що віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в українських портах і на об'єктах "Укрзалізниці" вперше розпочали роботу цивільні групи, які займаються перехопленням дронів.

Зазначимо, що Кабмін у пілотному форматі впровадив модель Public Service Obligation (PSO) у залізничній галузі, що передбачає державну підтримку пасажирських перевезень.

