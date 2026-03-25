Порти та "Укрзалізницю" вперше боронитимуть цивільні команди ППО, - Кулеба

Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що в українських портах і на об’єктах "Укрзалізниці" вперше запрацювали цивільні команди для збиття дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю

За його словами, йдеться про членів добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до виконання завдань із протидії ворожим безпілотникам відповідно до урядової постанови.

"Саме в портах і на "Укрзалізниці" ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що українська логістика залишається однією з головних цілей для російських ударів.

"Нас (хочуть - ред.) просто позбавити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики. Але ми зі свого боку робимо разом з військовими все для того, щоб захистити нашу інфраструктуру", - підсумував урядовець.