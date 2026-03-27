Отмена поездов в Украине: какие рейсы "Укрзализныци" не будут ходить в конце марта

23:55 27.03.2026 Пт
Украинцам следует заранее пересмотреть графики движения поездов и найти альтернативу
aimg Никончук Анастасия
Фото: Укрзализныця (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" сообщили о временных изменениях в пригородном сообщении из-за планового обслуживания подвижного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Плановые работы на железной дороге

На отдельных пригородных направлениях проводится техническая профилактика поездов. В связи с этим часть рейсов временно снимается с маршрутов или изменяет график движения.

Какие поезда отменят 28 марта

В этот день на ремонт отправятся следующие рейсы:

  • №6242 Гребенка – Бахмач
  • №6934/6548 Бахмач – Ромны — Ромодан

Ограничения 29 марта

Плановые работы затронут такие поезда:

  • №6541/6542 Ромодан — Ромны – Ромодан
  • №6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский
  • №6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка

Изменения 30 марта

Временно не будет курсировать поезд:

  • №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск

При этом пассажирам предлагают альтернативу:

  • №6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта — Ивано-Франковск

График на конец марта — начало апреля

С 31 марта по 3 апреля изменения коснутся маршрута:

  • №6277/6270 Тернополь – Чортков – Тернополь

Даты курсирования:

  1. из Тернополя: 31 марта, 1 и 2 апреля
  2. из Чорткова: 1–3 апреля

Причина изменений

В компании подчеркивают, что такие меры связаны с необходимостью соблюдения графиков сервисного обслуживания. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и стабильной работы железнодорожного транспорта.

Пассажиров просят учитывать обновления при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напоминаем, что вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в украинских портах и на объектах "Укрзализныци" впервые начали работу гражданские группы, занимающиеся перехватом дронов.

Отметим, что Кабмин в пилотном формате внедрил модель Public Service Obligation (PSO) в железнодорожной отрасли, предусматривающую государственную поддержку пассажирских перевозок.

