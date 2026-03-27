Отмена поездов в Украине: какие рейсы "Укрзализныци" не будут ходить в конце марта
В "Укрзализныце" сообщили о временных изменениях в пригородном сообщении из-за планового обслуживания подвижного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
Плановые работы на железной дороге
На отдельных пригородных направлениях проводится техническая профилактика поездов. В связи с этим часть рейсов временно снимается с маршрутов или изменяет график движения.
Какие поезда отменят 28 марта
В этот день на ремонт отправятся следующие рейсы:
- №6242 Гребенка – Бахмач
- №6934/6548 Бахмач – Ромны — Ромодан
Ограничения 29 марта
Плановые работы затронут такие поезда:
- №6541/6542 Ромодан — Ромны – Ромодан
- №6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский
- №6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка
Изменения 30 марта
Временно не будет курсировать поезд:
- №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск
При этом пассажирам предлагают альтернативу:
- №6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта — Ивано-Франковск
График на конец марта — начало апреля
С 31 марта по 3 апреля изменения коснутся маршрута:
- №6277/6270 Тернополь – Чортков – Тернополь
Даты курсирования:
- из Тернополя: 31 марта, 1 и 2 апреля
- из Чорткова: 1–3 апреля
Причина изменений
В компании подчеркивают, что такие меры связаны с необходимостью соблюдения графиков сервисного обслуживания. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и стабильной работы железнодорожного транспорта.
Пассажиров просят учитывать обновления при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напоминаем, что вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в украинских портах и на объектах "Укрзализныци" впервые начали работу гражданские группы, занимающиеся перехватом дронов.
Отметим, что Кабмин в пилотном формате внедрил модель Public Service Obligation (PSO) в железнодорожной отрасли, предусматривающую государственную поддержку пассажирских перевозок.