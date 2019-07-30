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ГПУ вызвала главу Окружного админсуда Киева для вручения подозрения

Новости » Политика    30.07.2019 - 19:13
ГПУ вызвала главу Окружного админсуда Киева для вручения подозрения
Фото: Павел Вовк (oask gov ua)

Повестка размещена на сайте Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом свидетельствует повестка, опубликованная на сайте ведомства.

Как сообщается, Вовк должен явится в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий, предусмотренных ст. 278 УПК Украины (вручения письменного уведомления о подозрении) и следственных действий, предусмотренных ст. 224 УПК Украины (допроса в качестве подозреваемого).

ГПУ вызвала главу Окружного админсуда Киева для вручения подозренияНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

После этого руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

29 июля подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.

Кроме того, Горбатюк добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.

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