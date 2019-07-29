Подозрения на судей Окружного админсуда Киева поступили в ГПУ

Фото: Окружной админсуд Киева (УНИАН)

Подозрения поступили в ГПУ 29 июля

Сегодня, 29 июля, подозрения на судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) поступили на подпись к заместителю генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, подозрения на судей ОАСК поступили только в понедельник в 10:55.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда.

РБК-Украина писало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

После этого руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

Кроме того, Горбатюк добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.