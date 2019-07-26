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НАБУ проводит обыск в Окружном админсуде Киева

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 12:43
НАБУ проводит обыск в Окружном админсуде Киева
Фото: Окружной админсуд Киева (УНИАН)

В частности, в кабинете главы суда Павла Вовка проходят обыски

Детективи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в Окружном админсуде Киева, в частности в кабинете председателя суда Павла Вовка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ отмечают, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в пресс-службе.

НАБУ проводит обыск в Окружном админсуде Киева

Отметим, Судебно-юридическая газета сообщила, что обыски проходят в кабинетах главы суда Павла Вовка, заместителя председателя Евгения Аблова, судей Алексея Огурцова, Виталия Амелехина.

"Со второго этажа блока Б, где находится кабинет председателя суда, не выпускают судей и аппарат суда. Также заблокирована канцелярия ОАС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание якобы из-за болезни.

РБК-Украина писало, что ранее глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по ПриватБанку. Вовк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

Добавим, что 18 апреля данный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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