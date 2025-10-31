Скандальному ексвійськкому Одеси Борисову обрали запобіжний захід у справі про СЗЧ

Справа Борисова

Нагадаємо, загалом ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях.

Скандал навколо Борисова спалахнув навесні 2023 року після повідомлень про можливі хабарі за видачу "білих квитків" для ухилення від мобілізації. За інформацією ЗМІ, за такі послуги нібито просили близько 5 тисяч євро.

Додатковий резонанс викликало майно сім'ї Борисова в Іспанії: вілла в Марбельї майже за 4 млн євро, оформлена на його матір, а також оренда елітного житла вартістю 5 тисяч євро на місяць.

Після скандалу Борисова тимчасово відсторонили від посади, щодо нього провели службову перевірку, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах війни.

Поки Борисов сидів у СІЗО, суд скорочував суму застави - врешті-решт вона зменшилася до 12 млн. Необхідну суму внесли, і колишній військком вийшов з ізолятора, де його одразу ж затримали знову.

У ДБР оголосили, що військком нібито збирався тікати за кордон. Під час затримання йому оголосили нову підозру - цього разу про те, що він організував схему легалізації незаконних доходів на 142 млн гривень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У вересні цього року за Борисова внесли заставу в розмірі 44 млн гривень.

Паралельно з цим Одесі тривало розслідування за фактами ухилення Борисова від служби, і Приморський суд кілька разів надсилав колишньому військкому повістки, але той їх ігнорував.

Після чергового судового засідання, що не відбулося, співробітники ДБР прийшли в лікарню, де лежав Борисов, і примусово доправили його до суду.

Також нещодавно ДБР завершило ще одне розслідування щодо Борисова. Йдеться про підробку документів, щоб незаконно оформити статус людини, яка отримала поранення під час захисту Батьківщини.