Скандальний ексвійськом Одеси приписав собі "бойову" травму: деталі від ДБР

ДБР завершило ще одне розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Йдеться про підробку документів, щоб незаконно оформити статус людини, яка отримала поранення під час захисту Батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

У ДБР не розкривають ім’я колишнього одеського військкома, але очевидно, що мова йде про скандального Євгена Борисова.

За даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої поза службовими обов’язками, як такої, що пов’язана із захистом країни.

"На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень", - пояснили в ДБР.

Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС.

Колишнього посадовця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період),

ч. 3 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа),

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, її передадуть до суду.

Варто додати, що це четверте і останнє провадження стосовно Борисова, яке вже завершене розслідуванням. Ще три справи наразі розглядаються в суді.