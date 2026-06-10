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У скандального екс-військкома Одеси Борисова проводять обшуки

17:32 10.06.2026 Ср
2 хв
Борисов є фігурантом кількох кримінальних справ
aimg Іван Носальський aimg Юлія Акимова
У скандального екс-військкома Одеси Борисова проводять обшуки Фото: Євген Борисов, колишній воєнком Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Українські правоохоронці проводять слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у хабарництві.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За даними співрозмовників видання, у Борисова проводять обшуки.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Державного бюро розслідувань на виїзді з Києва зупинили позашляховик BMW, одним із пасажирів якого виявився екс-військовий Одеси.

Також журналісти публікували відповідні відео.

У чому підозрюють Борисова

Історія навколо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова набула широкого резонансу у 2023 році. Приводом стали повідомлення про можливий "продаж білих квитків". За даними ЗМІ, за такі послуги могли вимагати близько 5 тисяч євро.

Через деякий час увагу громадськості привернула інформація про закордонні активи сім'ї ексвійськовома. Зокрема, йшлося про віллу в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, зареєстровану на його матір, оформлену на його матір, а також про оренду елітного житла.

Після розголосу Борисова відсторонили від виконання обов'язків, а правоохоронні органи почали перевірку обставин його діяльності. Згодом ДБР відкрило кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем у період воєнного стану.

Далі щодо колишнього воєнкома було розпочато кілька розслідувань. Поки він перебував під арештом, розмір призначеної судом застави поступово зменшувався. Коли сума знизилася до 12 млн гривень і була внесена, Борисов покинув слідчий ізолятор.

Однак свобода виявилася недовгою: одразу після звільнення його знову затримали. Слідчі заявили, що він міг готуватися до виїзду за межі країни. Тоді ж йому вручили нову підозру, пов'язану з можливою легалізацією незаконно отриманих коштів на суму 142 млн гривень.

Пізніше суд знову обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Восени 2025 року за Борисова кілька разів вносили застави, після чого він виходив на свободу.

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