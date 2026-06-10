У скандального екс-військкома Одеси Борисова проводять обшуки
Українські правоохоронці проводять слідчі дії щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у хабарництві.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За даними співрозмовників видання, у Борисова проводять обшуки.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Державного бюро розслідувань на виїзді з Києва зупинили позашляховик BMW, одним із пасажирів якого виявився екс-військовий Одеси.
Також журналісти публікували відповідні відео.
У чому підозрюють Борисова
Історія навколо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова набула широкого резонансу у 2023 році. Приводом стали повідомлення про можливий "продаж білих квитків". За даними ЗМІ, за такі послуги могли вимагати близько 5 тисяч євро.
Через деякий час увагу громадськості привернула інформація про закордонні активи сім'ї ексвійськовома. Зокрема, йшлося про віллу в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, зареєстровану на його матір, оформлену на його матір, а також про оренду елітного житла.
Після розголосу Борисова відсторонили від виконання обов'язків, а правоохоронні органи почали перевірку обставин його діяльності. Згодом ДБР відкрило кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем у період воєнного стану.
Далі щодо колишнього воєнкома було розпочато кілька розслідувань. Поки він перебував під арештом, розмір призначеної судом застави поступово зменшувався. Коли сума знизилася до 12 млн гривень і була внесена, Борисов покинув слідчий ізолятор.
Однак свобода виявилася недовгою: одразу після звільнення його знову затримали. Слідчі заявили, що він міг готуватися до виїзду за межі країни. Тоді ж йому вручили нову підозру, пов'язану з можливою легалізацією незаконно отриманих коштів на суму 142 млн гривень.
Пізніше суд знову обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Восени 2025 року за Борисова кілька разів вносили застави, після чого він виходив на свободу.