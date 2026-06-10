У скандального екс-військкома Одеси Борисова проводять обшуки

За даними співрозмовників видання, у Борисова проводять обшуки.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Державного бюро розслідувань на виїзді з Києва зупинили позашляховик BMW, одним із пасажирів якого виявився екс-військовий Одеси.

Також журналісти публікували відповідні відео.

У чому підозрюють Борисова

Історія навколо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова набула широкого резонансу у 2023 році. Приводом стали повідомлення про можливий "продаж білих квитків". За даними ЗМІ, за такі послуги могли вимагати близько 5 тисяч євро.

Через деякий час увагу громадськості привернула інформація про закордонні активи сім'ї ексвійськовома. Зокрема, йшлося про віллу в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, зареєстровану на його матір, оформлену на його матір, а також про оренду елітного житла.

Після розголосу Борисова відсторонили від виконання обов'язків, а правоохоронні органи почали перевірку обставин його діяльності. Згодом ДБР відкрило кримінальне провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем у період воєнного стану.

Далі щодо колишнього воєнкома було розпочато кілька розслідувань. Поки він перебував під арештом, розмір призначеної судом застави поступово зменшувався. Коли сума знизилася до 12 млн гривень і була внесена, Борисов покинув слідчий ізолятор.